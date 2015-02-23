​Утвержден План мероприятий по проведению в Азербайджане 70-летия победы в Великой Отечественной войне

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Плана мероприятий по проведению 70-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне".

Как сообщает Report, в соответствии с рекомендацией по проведению 70-летия победы в Великой Отечественной войне принято решение утвердить "План мероприятий по подготовке и празднованию 70-летнего юбилея победы в войне 1941-1945 годов".

Финансирование расходов на проведение указанных в плане мероприятий осуществить за счет средств, предусмотренных госбюджетом 2015 года для соответствующих исполнительных органов.