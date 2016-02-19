Утвержден новый состав Комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджана

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Президента Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении нового состава Комиссии по вопросам помилования при президенте АР.
Как сообщает "Report", в распоряжении, в частности, говорится: " Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю :
1. Утвердить следующий новый состав Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики:
председатель Комиссии
Рамиз Мехтиев – руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики
члены Комиссии
Рамиль Усубов – министр внутренних дел Азербайджанской Республики
Фикрет Маммедов - министр юстиции Азербайджанской Республики
Абульфас Гараев - министр культуры и туризма Азербайджанской Республики
Мадат Гулиев - начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики
Фуад Алескеров - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики
Аллахшукюр Пашазаде- шейх уль-ислам, председатель Управления мусульман Кавказа
Ахлиман Амирасланов - депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, председатель комитета по здравоохранению, заведующий кафедрой Азербайджанского медицинского университета
Бахтияр Алиев- депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, заместитель председателя комитета по науке и образованию, заведующий кафедрой Бакинского государственного университета
Азай Гулиев - депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, председатель Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Республики
Саттар Мохбалыев - депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, председатель Конфедерации профессиональных союзов Азербайджана
Эльмира Ахундова - депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, журналист
Малахат Ибрагимгызы - депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
Айнур Софиева - заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей
Рашад Меджидов - секретарь Союза писателей Азербайджана, член Правления Совета печати Азербайджана
Алимамед Нуриев - руководитель Фонда исследований «Конституция»
Мехти Мехтиев - председатель Общественного объединения инвалидов, ветеранов Карабахской войны и семей шехидов
Джамиля Рамазанова - заслуженный учитель Азербайджанской Республики
секретарь Комиссии
Кямаля Исмайлова - заведующая сектором вопросов помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики.
2. Рекомендовать председателю Верховного суда Азербайджанской Республики и Генеральному прокурору Азербайджанской Республики принимать участие в заседаниях Комиссии".
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook