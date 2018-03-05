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    Уточнен список основных мечетей Азербайджана, установлены 230 видеокамер

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Уточнен список основных мечетей в городах и районах Азербайджана в 2017 году. В помещениях в 53 точках установлены 230 видеокамер, работы в данном направлении продолжаются.

    Как сообщает Report, вопрос нашел отражение в отчете Кабмина о деятельности в 2017 году.

    В документе отмечается, что были применены меры юридической ответственности в отношении 142 человек, занимающихся незаконной религиозной пропагандой.

    У них было обнаружено и изъято 14 боеприпасов, 3 ед. огнестрельного оружия, 145 компактных дисков, 356 брошюр, 5 185 экземпляров религиозной литературы, производство и импорт которых был осуществлен без согласия соответствующего органа исполнительной власти.

    Отметим, что отчет Кабмина представлен в Милли Меджлис. Документ обсудят на предстоящем 16 марта пленарном заседании парламента..

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