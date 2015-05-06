​Установлены меры наказания за подделку билетов на спортивные соревнования в Азербайджане - СПИСОК

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Кодекс административных правонарушений. Как сообщает Report, в документ включены два новых пункта.

Согласно дополнениям, за подделку билетов на массовые спортивные мероприятия и спортивные соревнования физических лиц ждет штраф в размере 500 AZN, должностных лиц - 2000 AZN, а юридических лиц - 5000 AZN.

За продажу билетов на массовые спортивные мероприятия и спортивные соревнования по завышенной цене, то есть выше цены, установленной законом "О физической культуре и спорте", должностные лица будут штрафоваться в размере от 1500 до 2000, а юридические лица - от 5000 до 7000 AZN.

За допуск на спортивные мероприятия лиц, пытающихся сорвать массовые спортивные мероприятия и спортивные соревнования, то есть их допуск в предусмотренные для зрителей места и территории объектов физической культуры и спорта, а также использование на территориях объектов физической культуры и спорта предметов, запрещенных законом Азербайджанской Республики "О физической культуре и спорте", физических лиц ждет штраф в размере 500 AZN, должностных лиц - в размере 2000 AZN, а юридических лиц - в размере 5000 AZN.