Установлен порядок приостановления и возобновления занятий в школах в период карантина

Решение о приостановлении и возобновлении учебного и учебно-воспитательного процесса, проводимого в очной форме в образовательных учреждениях, функционирующих на территории Азербайджана в период особого карантинного режима, принимается Министерством образ

Решение о приостановлении и возобновлении учебного и учебно-воспитательного процесса, проводимого в очной форме в образовательных учреждениях, функционирующих на территории Азербайджана в период особого карантинного режима, принимается Министерством образования на основании соответствующего заключения главного санитарного врача страны или центров гигиены и эпидемиологии Минздравоохранения в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией.

Как сообщает Report, об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Али Асадовым.

Решение о приостановлении или возобновлении очных занятий в отдельных школах на территории страны принимается Министерством образования на основании соответствующего заключения главного санитарного врача страны или центров гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения, если учебное заведение находится в подчинении министерства; в частных школах - учредителями учебных заведений в согласовании с Минобразования; в образовательных учреждениях, подведомственных другим органам исполнительной власти - органами ИВ с согласованием с министерством.