Ушел с работы зампредседателя ЦИК

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Ушел с работы зампредседателя Центральной избирательной комиссии Азербайджана Натик Мамедов.

Как сообщает Report, Милли Меджлис рассмотрит вопрос об избрании нового члена ЦИК.

Н.Мамедов назначен заместителем руководителя Аппарата Кабмина.

Напомним, что Н.Мамедов в 2004 году был назначен членом ЦИК по решению парламента. В Милли Меджлисе Азербайджана он представлял не относящихся ни к какой партии, поддерживающих его кандидатуру депутатов. В 2010 года Н.Мамедов был избран зампредседателя ЦИК.