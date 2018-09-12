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    Ушел с работы зампредседателя ЦИК

    Милли Меджлис рассмотрит вопрос об избрании нового члена ЦИК

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Ушел с работы зампредседателя Центральной избирательной комиссии Азербайджана Натик Мамедов.

    Как сообщает Report, Милли Меджлис рассмотрит вопрос об избрании нового члена ЦИК.

    Н.Мамедов назначен заместителем руководителя Аппарата Кабмина.

    Напомним, что Н.Мамедов в 2004 году был назначен членом ЦИК по решению парламента. В Милли Меджлисе Азербайджана он представлял не относящихся ни к какой партии, поддерживающих его кандидатуру депутатов. В 2010 года Н.Мамедов был избран зампредседателя ЦИК.

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