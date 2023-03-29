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Упрощена визовую процедура для иностранцев, прибывающих в Азербайджан на "Формулу-1"

Упрощена визовую процедура для иностранцев, прибывающих в Азербайджан на "Формулу-1" Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджанскую Республику в связи с организацией и проведением соревнований Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023.
Внутренняя политика
29 марта 2023 г. 18:42
Упрощена визовую процедура для иностранцев, прибывающих в Азербайджан на Формулу-1

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджанскую Республику в связи с организацией и проведением соревнований Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023.

Согласно распоряжению, считается основанием для выдачи визы один из следующих документов:

- аккредитационная карта, подтверждающая прохождение аккредитации согласно соответствующим правилам компании Formula One Management Limited и Международной автомобильной федерации, являющихся международными организаторами соревнований Формула 1, или другой документ, подтверждающий прохождение аккредитации;

- аккредитационная карта, подтверждающая прохождение аккредитации в Операционной компании «Бакинское городское кольцо».

- билет, в том числе электронный билет на соревнования Гран-при Азербайджана Формула 1 2023 или документ, подтверждающий приобретение билета.

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