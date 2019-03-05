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Упрощена визовая процедура для иностранцев, которые приедут в Баку в связи с "Формулой - 1"

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Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, которые приедут в Азербайджанскую Республику в связи с организацией и проведением соревнований Гран-при Азербайджана "Формула -1" 2019, сообщает Report.

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