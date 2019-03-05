Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, которые приедут в Азербайджанскую Республику в связи с организацией и проведением соревнований Гран-при Азербайджана "Формула -1" 2019, сообщает Report.
Упрощена визовая процедура для иностранцев, которые приедут в Баку в связи с "Формулой - 1"
https://report.az/storage/news/3f1e837064505e08a7a5ad92741dfd3c/dd7e8291-8a48-4a8d-bbb6-9bbea2e81b79_292.jpg© Report
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