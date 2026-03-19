    Управление мусульман Кавказа объявило дату праздника Рамазан

    Управление мусульман Кавказа (УМК) издало фетву в связи с праздником Рамазан.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на УМК.

    Согласно фетве, праздник Рамазан (1 Шавваля) в этом году приходится на 20 марта по григорианскому календарю.

    Дата определена на основании данных Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси и фетвы Совета по фетвам при Совете глав религиозных управлений мусульман стран-членов Организации тюркских государств.

    В фетве также указывается, что фитр-садака (закят аль-фитр) выплачивается после вечернего намаза в последний день Рамазана. Согласно фетве Совета газиев, каждому мусульманину, имеющему на это возможность, рекомендуется выплатить фитр-садака в размере 10-15 манатов на человека.

    "Выплата фитр-садака за каждого члена семьи обязательна для тех, кто имеет такую возможность. Это делается для того, чтобы малообеспеченные семьи также могли встретить праздник Рамазан в атмосфере радости", - говорится в фетве.

    Управление мусульман Кавказа Праздник Рамазан
    Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Ramazan bayramı ilə bağlı fətva verib
