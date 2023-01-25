Университет LUISS поделится опытом с ADA

Университет LUISS намерен поделиться опытом с университетом ADA.

Университет LUISS намерен поделиться опытом с университетом ADA.

Как передает Report, об этом заявил проректор по внешним связям итальянского Luiss University Рафаэлло Маркетти.

По его словам, что это касается не только нефтяного сектора, но и человеческого капитала, образования и обучения в целом:

"Мы очень рады быть частью первого проекта магистерской программы, предлагаемого Итало-Азербайджанским университетом в сотрудничестве с итальянскими высшими учебными заведениями. Этот проект будет способствовать укреплению человеческого капитала в Азербайджане и, в то же время укрепит связи между Азербайджаном и Италией", - сказал он.

По его словам, данный проект в конечном итоге будет способствовать укреплению экономики Азербайджана: "В Университете LUISS вместе с ADA мы создаем новую магистерскую программу, связанную с глобальным управлением и политикой. Этот проект также будет способствовать развитию государственного и частного секторов. Соответствующие министерства и агентства уже выразило свою поддержку проекту".

Он добавил, что данная инициатива еще больше укрепит отношения и дружбу между двумя странами, которые и без того находятся на самом высоком уровне.