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    Азербайджан и Украина договорились о проведении 11-го заседания межправительственной комиссии

    Баку и Киев за активизацию межпарламентского сотрудничества

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Украина и Азербайджан выступают за активизацию межпарламентского сотрудничества между странами.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел по результатам встречи посла Украины в Азербайджане Александра Мищенко с первым вице-спикером Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Зияфета Аскерова.

    "В ходе встречи были обсуждены вопросы активизации двустороннего межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках международных организаций", - говорится нем. 

    Также был обсужден вопрос о возможности организации в течение 2016 года официального визита спикера Милли Меджлиса Октая Асадова в Украину, который бы способствовал активизации сотрудничества между парламентами двух стран.

    Украина и Азербайджан договорились о проведении 11-го заседания межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества в ближайшее время.

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