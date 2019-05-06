Гюндуз Керимов: Указом президента будет положен конец бюрократическим проволочкам в судебно-правовой системе

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"Указ президента об углублении реформ в судебно-правовой системе во многом нацелен на развитие предпринимательства, защиту интересов предпринимателей и поощрение инвестиций. Указом главы государства предписаны определенные поручения государственным структурам и организациям. Эти поручения и рекомендации связаны с подготовкой законопроектов, а также проектов указов и распоряжений по ряду областей. Документ охватывает многие вопросы. Поэтому этот указ можно рассматривать как стратегический документ".

Как сообщает Report, об этом на конференции "Судебно-правовые реформы в Азербайджане: общественные обсуждения с AmCham" заявил помощник первого вице-президента Азербайджана Гюндуз Керимов.

По его словам, одним из основных аспектов, запечатленных в указе, является создание нового специализированного суда для рассмотрения вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью, и решения спорных вопросов.

"Наличие специализированного суда, в котором будут задействованы судьи, снискавшие общественное доверие и наделенные глубокими познаниями, привнесет правовое равновесие в данную сферу. Указ также положит конец бюрократическим проволочкам в судебно-правовой системе и иным негативным явлениям", - отметил Г.Керимов.