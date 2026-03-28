    Внутренняя политика
    Ученый, предавший Азербайджан: Истинное лицо Игбала Абилова и те, кто стоит за ним

    То, что основной целью Игбала Абилова, которого отдельные маргинальные группы и платформы пытаются представить как историка-ученого, на деле является продвижение сепаратизма, уже не вызывает сомнений.

    Как сообщает Report, об этом говорится в исследовательском материале Baku TV.

    Отмечается, что Игбал Абилов, позиционируя себя как историк, на самом деле находился под влиянием своего дяди Кяхина Абилова, пособника сотрудника спецслужб Армении Гарника Асатряна. По утверждению авторов материала, именно под этим влиянием формировались его взгляды, направленные против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

    В материале также утверждается, что образование, мировоззрение и профессиональная деятельность Абилова на протяжении длительного времени формировались под косвенным воздействием Гарника Асатряна.

    Подчеркивается, что Абилов долгое время маскировал свои реальные цели, расширял круг своей деятельности, участвовал в формировании антиазербайджанских сетей и оказывал влияние на некоторых представителей молодежи как внутри страны, так и за ее пределами.

    Отмечается также, что после установления доверительных отношений с Гарником Асатряном он, как утверждается, начал напрямую взаимодействовать со структурами спецслужб Армении и других стран, выполняя поставленные задачи.

    В материале указывается, что значительная часть деятельности Абилова разворачивалась за пределами Азербайджана. В частности, долгие годы он проживал в Беларуси вместе с дядей, а после его смерти продолжил начатую им линию, действуя по заданиям соответствующих структур.

    Более подробно с изложенными фактами можно ознакомиться в видеоматериале.

    Игбал Абилов Гарник Асатрян Спецслужбы Армении Антиазербайджанская деятельность Территориальная целостность Азербайджана
    Видео
    Azərbaycana xəyanət edən "alim"in əsl siması: İqbal Əbilovun arxasında dayananlar
    Ты - Король

