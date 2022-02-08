Военнослужащим еще двух структур присвоено звание "Ветеран войны"

Военнослужащим еще двух структур, участвовавшим в Отечественной войне, присвоено звание "Ветеран войны".

Военнослужащим еще двух структур, участвовавшим в Отечественной войне, присвоено звание "Ветеран войны".

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В ходе исполнения распоряжения президента Ильхам Алиева от 29 декабря 2021 года, на основании списков Министерства юстиции и Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, обговоренных с Кабинетом министров, военнослужащим этих структур, участвовавшим в боевых операциях за территориальную целостность Азербайджанской Республики с 27 сентября до 10 ноября 2020 года, присвоено звание "Ветеран войны".

Информация о военнослужащих, получивших звание "Ветеран войны", внесена в подсистему "Зафар" Министерства труда и социальной защиты населения.

Министерство без обращения этих лиц, без предъявления каких-либо документов в проактивной форме через электронную систему назначило им ежемесячную пенсию (80 манатов) президента Азербайджана. Пенсия оформлена с 1 января 2022 года, рассчитывается и выплачивается с этой даты.

Ранее звание "Ветеран войны" и президентская пенсия были присуждены военнослужащим Службы государственной безопасности и Государственной пограничной службы.

В настоящее время ведутся работы по присуждению соответствующих звания и пенсии по другим структурам (Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Министерство по чрезвычайным ситуациям).

Процесс присвоения звания "Ветеран войны" и назначения президентской пенсии всем участниками Отечественной войны завершится в ближайшее время.

Как только лицу назначается ежемесячная президентская пенсия как ветерану войны ему на телефон поступает сообщение с соответствующим уведомлением и информацией, в каком банке можно получить пенсионную карту.