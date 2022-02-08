О нас
Report Georgia
Аудио новости

Военнослужащим еще двух структур присвоено звание "Ветеран войны"

Военнослужащим еще двух структур присвоено звание "Ветеран войны" Военнослужащим еще двух структур, участвовавшим в Отечественной войне, присвоено звание "Ветеран войны".
Внутренняя политика
8 февраля 2022 г. 12:11
Военнослужащим еще двух структур присвоено звание Ветеран войны

Военнослужащим еще двух структур, участвовавшим в Отечественной войне, присвоено звание "Ветеран войны".

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В ходе исполнения распоряжения президента Ильхам Алиева от 29 декабря 2021 года, на основании списков Министерства юстиции и Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, обговоренных с Кабинетом министров, военнослужащим этих структур, участвовавшим в боевых операциях за территориальную целостность Азербайджанской Республики с 27 сентября до 10 ноября 2020 года, присвоено звание "Ветеран войны".

Информация о военнослужащих, получивших звание "Ветеран войны", внесена в подсистему "Зафар" Министерства труда и социальной защиты населения.

Министерство без обращения этих лиц, без предъявления каких-либо документов в проактивной форме через электронную систему назначило им ежемесячную пенсию (80 манатов) президента Азербайджана. Пенсия оформлена с 1 января 2022 года, рассчитывается и выплачивается с этой даты.

Ранее звание "Ветеран войны" и президентская пенсия были присуждены военнослужащим Службы государственной безопасности и Государственной пограничной службы.

В настоящее время ведутся работы по присуждению соответствующих звания и пенсии по другим структурам (Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Министерство по чрезвычайным ситуациям).

Процесс присвоения звания "Ветеран войны" и назначения президентской пенсии всем участниками Отечественной войны завершится в ближайшее время.

Как только лицу назначается ежемесячная президентская пенсия как ветерану войны ему на телефон поступает сообщение с соответствующим уведомлением и информацией, в каком банке можно получить пенсионную карту.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsində iştirak edən daha iki qurumun hərbçilərinə veteran adı verilib

Самое читаемое

В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
4 февраля 2022 г. 12:26
Госкомитет взял под контроль семью, в которой мать оставляла малолетнего без присмотра
Госкомитет взял под контроль семью, в которой мать оставляла малолетнего без присмотра
4 февраля 2022 г. 12:40
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
4 февраля 2022 г. 12:08
В Баку введут новые нормативы по работе такси
В Баку введут новые нормативы по работе такси
7 февраля 2022 г. 13:37
Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
2 февраля 2022 г. 12:00
Лапайтис: Я –литовец, но сердце мое с Азербайджаном
Лапайтис: Я –литовец, но сердце мое с Азербайджаном
3 февраля 2022 г. 14:06
BNA: В ближайшее время проблема беспорядочной парковки в Баку будет решена
BNA: В ближайшее время проблема беспорядочной парковки в Баку будет решена
7 февраля 2022 г. 11:36
В Баку создадут еще пять специализированных центров соцобслуживания
В Баку создадут еще пять специализированных центров соцобслуживания
4 февраля 2022 г. 11:36
Сменены заместители министра здравоохранения Азербайджана  
Сменены заместители министра здравоохранения Азербайджана  
4 февраля 2022 г. 09:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi