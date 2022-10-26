Участники юбилейного мероприятия Международного центра Низами Гянджеви посетили Аллею шехидов

Участники юбилейного мероприятия, посвященного 10-летию Международного центра Низами Гянджеви, посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Участники юбилейного мероприятия, посвященного 10-летию Международного центра Низами Гянджеви, посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает Report, вначале была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, в Аллее почетного захоронения, возложены цветы к его могиле.

Затем участники почтили память шехидов, возложили цветы на их могилы и посетили монумент "Вечный огонь".

Отметим, что сегодня в Баку пройдет мероприятие, приуроченное к 10-летию Международного центра Низами Гянджеви.