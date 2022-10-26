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Участники юбилейного мероприятия Международного центра Низами Гянджеви посетили Аллею шехидов

Участники юбилейного мероприятия Международного центра Низами Гянджеви посетили Аллею шехидов Участники юбилейного мероприятия, посвященного 10-летию Международного центра Низами Гянджеви, посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.
Внутренняя политика
26 октября 2022 г. 13:09
Участники юбилейного мероприятия Международного центра Низами Гянджеви посетили Аллею шехидов

Участники юбилейного мероприятия, посвященного 10-летию Международного центра Низами Гянджеви, посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает Report, вначале была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, в Аллее почетного захоронения, возложены цветы к его могиле.

Затем участники почтили память шехидов, возложили цветы на их могилы и посетили монумент "Вечный огонь".

Отметим, что сегодня в Баку пройдет мероприятие, приуроченное к 10-летию Международного центра Низами Гянджеви.

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Версия на английском языке ФотоParticipants of jubilee event of Nizami Ganjavi International Center visit Alley of Honor and Alley of Martyrs
Версия на азербайджанском языке ФотоNizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin yubiley tədbirinin iştirakçıları Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət ediblər

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