Завершилась "Программа внешней политики", организованная Университетом ADA и МИД Азербайджана

Завершилась первая запланированная на текущий год "Программа внешней политики", организованная совместно Университетом ADA и Министерством иностранных дел (МИД) Азербайджана.
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В рамках тренингов, направленных на приобретение как теоретических, так и практических навыков, для участников было организовано 15 сессий, в том числе 10 ориентированных на получение теоретических занятий, и пять - на практических.
Также в ходе сессий были затронуты такие темы, как международное гуманитарное право, права человека, геополитика, современные мировые экономические тренды и дипломатический протокол.
На практических занятиях участникам преподавались такие темы, как дипломатические переговоры, политический анализ, публичные выступления, управления мероприятиями и проектами.
На состоявшейся 31 мая церемонии закрытия программы проректор Университета ADA по государственным, иностранным и студенческим вопросам Фариз Исмаилзаде и советник проректора Айгюн Гаджиева вручили участникам сертификаты и пожелали успехов в их почетной профессии и дипломатической деятельности.
Следует отметить, что занятия в рамках программы вели профессора и преподаватели Университета ADA, а также парламентарии, высокопоставленные сотрудники Министерства иностранных дел, Министерства цифрового развития и транспорта, Министерства энергетики, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, посол Азербайджана в Иране, представители мозговых центров и общественных структур. Они также проинформировали участников программы о ситуации в регионе, в том числе о геополитической ситуации в регионе после освобождения Карабаха от оккупации и вызовах, появляющихся на фоне глобальных процессов в мире.