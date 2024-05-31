Завершилась "Программа внешней политики", организованная Университетом ADA и МИД Азербайджана

Завершилась первая запланированная на текущий год "Программа внешней политики", организованная совместно Университетом ADA и Министерством иностранных дел (МИД) Азербайджана.

Завершилась первая запланированная на текущий год "Программа внешней политики", организованная совместно Университетом ADA и Министерством иностранных дел (МИД) Азербайджана.

Как сообщает Report , в программе приняли участие 19 сотрудников МИД, в том числе дипломаты среднего ранга, первые и вторые секретари и заведующие отделами.

В рамках тренингов, направленных на приобретение как теоретических, так и практических навыков, для участников было организовано 15 сессий, в том числе 10 ориентированных на получение теоретических занятий, и пять - на практических.

Также в ходе сессий были затронуты такие темы, как международное гуманитарное право, права человека, геополитика, современные мировые экономические тренды и дипломатический протокол.

На практических занятиях участникам преподавались такие темы, как дипломатические переговоры, политический анализ, публичные выступления, управления мероприятиями и проектами.

На состоявшейся 31 мая церемонии закрытия программы проректор Университета ADA по государственным, иностранным и студенческим вопросам Фариз Исмаилзаде и советник проректора Айгюн Гаджиева вручили участникам сертификаты и пожелали успехов в их почетной профессии и дипломатической деятельности.

Следует отметить, что занятия в рамках программы вели профессора и преподаватели Университета ADA, а также парламентарии, высокопоставленные сотрудники Министерства иностранных дел, Министерства цифрового развития и транспорта, Министерства энергетики, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, посол Азербайджана в Иране, представители мозговых центров и общественных структур. Они также проинформировали участников программы о ситуации в регионе, в том числе о геополитической ситуации в регионе после освобождения Карабаха от оккупации и вызовах, появляющихся на фоне глобальных процессов в мире.