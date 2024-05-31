Вугар Сулейманов: В четырех освобожденных от оккупации селах ведутся операции по разминированию

В четырех освобожденных от оккупации селах ведутся операции по разминированию.

В четырех освобожденных от оккупации селах ведутся операции по разминированию.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

Он отметил, что с 2021 года начался процесс производства техники для разминирования: "В течение четырех месяцев мы тестировали оборудование. Сегодня машины Revival-T и Revival-P используются при разминировании противотанковых и противопехотных мин и ничем не уступают другим техникам. Помимо этого, при разминировании используются животные, они помогают ускорить нашу работу".

"На текущий момент восемь стран и восемь международных организаций поддерживают ANAMA в процессе разминирования. Но эта поддержка составляет всего 4,4%", - добавил он.