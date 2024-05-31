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В Центре Гейдара Алиева будет представлен "Сад улыбок"

В Центре Гейдара Алиева будет представлен "Сад улыбок" Персональная выставка известного китайского художника Юэ Миньцзюня под названием "Сад улыбок" откроется 7 июня в Центре Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
31 мая 2024 г. 20:45
В Центре Гейдара Алиева будет представлен Сад улыбок

Персональная выставка известного китайского художника Юэ Миньцзюня под названием "Сад улыбок" откроется 7 июня в Центре Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, на выставке будут представлены работы художника из серий "Автопортрет" и "Цветы", включающие образцы живописи и скульптуры.

Произведения известного представителя современного китайского искусства Юэ Миньцзюня из серии "Автопортрет" вызвали резонанс в мировом искусстве. На всех работах этой серии изображены люди с широкими улыбками. Некоторые называют эту улыбку "саркастической", а другие говорят, что она драматична и грустна.

Еще одна известная серия работ художника - "Цветы". В них в соответствии с воображением художника отражены сложности, вызванные ограничениями в связи с пандемией COVID-19: лица персонажей в этих произведениях закрыты не медицинскими масками, а цветами.

Помимо Китая, персональные выставки Юэ Миньцзюня прошли также в США, Германии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Франции, Хорватии, Индонезии, Исландии, Испании, Швейцарии, Италии, Корее, Кубе, Нидерландах, Сингапуре, Таиланде, а его работы находятся в коллекциях известных галерей и музеев мира.

Выставка "Сад улыбок" в Центре Гейдара Алиева продлится до 27 октября.

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Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev Mərkəzində “Təbəssüm bağı” nümayiş olunacaq

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