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Парламент Азербайджана утвердил новые штрафы за неоплату уставного капитала

Парламент Азербайджана утвердил новые штрафы за неоплату уставного капитала Парламент Азербайджана утвердил новые штрафы за неоплату уставного капитала
Внутренняя политика
31 мая 2024 г. 13:10
Парламент Азербайджана утвердил новые штрафы за неоплату уставного капитала

Милли Меджлис утвердил новые штрафы для должностных и юридических лиц за неоплату уставного капитала обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и за непредставление информации об этом в уполномоченные структуры.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях утверждены в III чтении на сегодняшнем заседании парламента.

В частности, за неоплату в полном размере уставного капитала ООО в срок, предусмотренный Гражданским кодексом, должностные лица будут оштрафованы на сумму 1 000 манатов, юридические лица - на 2 000 манатов.

За непредставление информации об оплате уставного капитала в соответствующий орган, уполномоченный исполнительной властью, для должностных лиц предусмотрен штраф в размере 500 манатов, а для юридических лиц – 1 000 манатов.

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