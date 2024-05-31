Парламент Азербайджана утвердил новые штрафы за неоплату уставного капитала

Парламент Азербайджана утвердил новые штрафы за неоплату уставного капитала

Милли Меджлис утвердил новые штрафы для должностных и юридических лиц за неоплату уставного капитала обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и за непредставление информации об этом в уполномоченные структуры.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях утверждены в III чтении на сегодняшнем заседании парламента.

В частности, за неоплату в полном размере уставного капитала ООО в срок, предусмотренный Гражданским кодексом, должностные лица будут оштрафованы на сумму 1 000 манатов, юридические лица - на 2 000 манатов.

За непредставление информации об оплате уставного капитала в соответствующий орган, уполномоченный исполнительной властью, для должностных лиц предусмотрен штраф в размере 500 манатов, а для юридических лиц – 1 000 манатов.