В рамках конференции по разминированию обсуждается мобилизация ресурсов для зеленого будущего

В Баку в рамках III Международной конференции по разминированию проходит панельное обсуждение на тему "Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего и инклюзивной трансформации посредством противоминной деятельности".

В Баку в рамках III Международной конференции по разминированию проходит панельное обсуждение на тему "Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего и инклюзивной трансформации посредством противоминной деятельности".

Как сообщает Report, модератором дискуссии является заместитель председателя Общественного совета Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Эмиль Гасанов.

В число участников обсуждений входят и.о. резидента-представителя Программы развития Организации объединенных наций (ПРООН) в Азербайджане Алессандра Роккасальво, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, директор организации LINKS Europe Деннис Саммут и др.