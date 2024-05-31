О нас

В рамках конференции по разминированию обсуждается мобилизация ресурсов для зеленого будущего

В рамках конференции по разминированию обсуждается мобилизация ресурсов для зеленого будущего В Баку в рамках III Международной конференции по разминированию проходит панельное обсуждение на тему "Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего и инклюзивной трансформации посредством противоминной деятельности".
Внутренняя политика
31 мая 2024 г. 13:10
В рамках конференции по разминированию обсуждается мобилизация ресурсов для зеленого будущего

В Баку в рамках III Международной конференции по разминированию проходит панельное обсуждение на тему "Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего и инклюзивной трансформации посредством противоминной деятельности".

Как сообщает Report, модератором дискуссии является заместитель председателя Общественного совета Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Эмиль Гасанов.

В число участников обсуждений входят и.о. резидента-представителя Программы развития Организации объединенных наций (ПРООН) в Азербайджане Алессандра Роккасальво, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, директор организации LINKS Europe Деннис Саммут и др.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq Minatəmizləmə Konfransı çərçivəsində yaşıl gələcək üçün resursların səfərbərliyi müzakirə edilib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоInternational Demining Conference discusses mobilization of resources for green future

Самое читаемое

В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
26 мая 2024 г. 12:33
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
28 мая 2024 г. 00:00
Президент и первая леди приняли участие в презентации проекта Crescent Bay и открытии ТЦ Crescent Mall в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в презентации проекта "Crescent Bay" и открытии ТЦ "Crescent Mall" в Баку
27 мая 2024 г. 18:26
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
26 мая 2024 г. 12:39
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
27 мая 2024 г. 09:29
В бакинском дачном массиве отключат воду
В бакинском дачном массиве отключат воду
28 мая 2024 г. 15:05
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
26 мая 2024 г. 15:17
Spectator: Колониальная империя Макрона разваливается на глазах
Spectator: Колониальная империя Макрона разваливается на глазах
26 мая 2024 г. 12:55
В результате наводнения прекращено водоснабжение 16 сел и городов на севере Армении
В результате наводнения прекращено водоснабжение 16 сел и городов на севере Армении
26 мая 2024 г. 15:28
В Армении задержаны еще трое представителей бывшего режима сепаратистов в Карабахе
В Армении задержаны еще трое представителей бывшего режима сепаратистов в Карабахе
25 мая 2024 г. 17:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi