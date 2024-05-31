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МЧС провело просветительское мероприятие, связанное с COP29

МЧС провело просветительское мероприятие, связанное с COP29 Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провело просветительское мероприятие в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку.
Внутренняя политика
31 мая 2024 г. 20:07
МЧС провело просветительское мероприятие, связанное с COP29

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провело просветительское мероприятие в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку.

Об этом Report сообщили в министерстве.

В мероприятии приняли участие должностные лица министерства и курсанты академии МЧС.

Выступивший на мероприятии замначальника Государственного агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности МЧС Акбар Гулиев рассказал об усилиях Азербайджана по минимизации последствий изменения климата. Он также коснулся работы, проводимой агентством в области ядерной и радиационной безопасности в связи с COP29, которая пройдет в Баку.

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Версия на английском языке Emergency ministry educates personnel, cadets on climate change ahead of COP29 in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоFHN COP29-la əlaqədar maarifləndirmə tədbiri keçirib

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