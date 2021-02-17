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Участники Отечественной войны получили должности в ИВ Губинского района

Участники Отечественной войны получили должности в ИВ Губинского района А.Ширинов и С.Наджафов были призваны в ряды вооруженных сил с началом Отечественной войны
Внутренняя политика
17 февраля 2021 г. 14:07
Участники Отечественной войны получили должности в ИВ Губинского района
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В Исполнительной власти Губинского района произведены новые кадровые назначения.

Как сообщает Report, соответствующие приказы подписал глава ИВ района Зияддин Алиев.

Согласно приказам, Асаф Халидшах оглу Ширинов назначен заведующим созданного в Аппарате главы Исполнительной власти Губинского района отдела по организации работы с участниками Отечественной войны и семьями шехидов, Самир Мазахир оглы Наджафов - старшим консультантом.

Уроженцы Губинского района А.Ширинов и С.Наджафов были призваны в ряды вооруженных сил с началом Отечественной войны. Бойцы приняли участие в боях за освобождение от армянской оккупации Физулинского, Джабраильского и Ходжавендского районов.

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