Участники Отечественной войны получили должности в ИВ Губинского района

А.Ширинов и С.Наджафов были призваны в ряды вооруженных сил с началом Отечественной войны

В Исполнительной власти Губинского района произведены новые кадровые назначения.

Как сообщает Report, соответствующие приказы подписал глава ИВ района Зияддин Алиев.

Согласно приказам, Асаф Халидшах оглу Ширинов назначен заведующим созданного в Аппарате главы Исполнительной власти Губинского района отдела по организации работы с участниками Отечественной войны и семьями шехидов, Самир Мазахир оглы Наджафов - старшим консультантом.

Уроженцы Губинского района А.Ширинов и С.Наджафов были призваны в ряды вооруженных сил с началом Отечественной войны. Бойцы приняли участие в боях за освобождение от армянской оккупации Физулинского, Джабраильского и Ходжавендского районов.