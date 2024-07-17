Участники конференции в Шуше ознакомились с достопримечательностями города

Участники конференции "Женщины в исламском мире: традиции и вызовы", которая пройдет в Шуше, ознакомились с историческими местами города и проводимыми работами по благоустройству.
Как сообщает Report, гости сначала побывали в рекреационном комплексе "Иса булагы".
Гости также посетили музейно-мавзолейный комплекс Моллы Панаха Вагифа и крепостные стены города Шуша, полюбовались видами с равнины Джыдыр-дюзю.
В конце дня для участников конференции была организована концертная программа.
Отметим, что 18 июля в Шуше пройдет конференция "Женщины в исламском мире: традиции и вызовы" при организации Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей.