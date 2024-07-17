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Участники конференции в Шуше ознакомились с достопримечательностями города

Участники конференции в Шуше ознакомились с достопримечательностями города Участники конференции "Женщины в исламском мире: традиции и вызовы", которая пройдет в Шуше, ознакомились с историческими местами города и проводимыми работами по благоустройству.
Внутренняя политика
17 июля 2024 г. 21:06
Участники конференции в Шуше ознакомились с достопримечательностями города

Участники конференции "Женщины в исламском мире: традиции и вызовы", которая пройдет в Шуше, ознакомились с историческими местами города и проводимыми работами по благоустройству.

Как сообщает Report, гости сначала побывали в рекреационном комплексе "Иса булагы".

Гости также посетили музейно-мавзолейный комплекс Моллы Панаха Вагифа и крепостные стены города Шуша, полюбовались видами с равнины Джыдыр-дюзю.

В конце дня для участников конференции была организована концертная программа.

Отметим, что 18 июля в Шуше пройдет конференция "Женщины в исламском мире: традиции и вызовы" при организации Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей.

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Версия на азербайджанском языке Şuşada keçiriləcək konfrans iştirakçıları şəhərin tarixi məkanları və quruculuq işləri ilə tanış olublar

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