Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Участники Форума в Ханкенди направили обращение президенту Ильхаму Алиеву

    Внутренняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 19:40
    Участники Форума в Ханкенди направили обращение президенту Ильхаму Алиеву

    Участники Форума сотрудничества азербайджанских НПО, состоявшегося в Ханкенди и посвященного "Году Конституции и Суверенитета", направили обращение президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в обращении отмечается, что на освобожденных от оккупации территориях нашей страны за короткий срок построены 6 городов, 2 поселка и 20 сел, где уже проживают около 60 тысяч человек, и процесс продолжается.

    Подчеркивается, что Азербайджан создал уникальный пример градостроительства в регионе в постконфликтный период. В следующем году в стране пройдет 13-я сессия Всемирный форум городского развития ООН (WUF13). Азербайджанские НПО активно готовятся к участию в этом мероприятии, используя опыт, полученный во время COP29.

    В обращении также говорится, что Вашингтонский саммит 8 августа стал подтверждением того, что "Год Конституции и Суверенитета" войдет в историю как начало нового этапа.

    Отмечается, что участие президента Ильхама Алиева только за последний месяц в четырех крупных международных мероприятиях - сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене, саммите Совета глав тюркских государств в Габале и Саммите мира на Ближнем Востоке в Египте - демонстрирует высокий авторитет главы государства и растущую роль Азербайджана в глобальных процессах.

    Азербайджан форум НПО Ханкенди Ильхам Алиев
    Фото
    Azərbaycan QHT-lərinin Əməkdaşlıq Forumunun iştirakçıları Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb

    Последние новости

    20:16

    Посол: Малайзийские университеты принимают все больше азербайджанских студентов

    Внешняя политика
    20:08

    Эмин Амруллаев: Отношения между Малайзией и Азербайджаном развиваются по восходящей

    Внешняя политика
    20:00

    Прокуратура Армении требует ужесточить наказание в отношении Аджапахяна

    Другие
    19:53

    Азербайджан и Малайзия подпишут Меморандум о взаимопонимании в сфере высшего образования

    Наука и образование
    19:52

    Из Германии экстрадируют подозреваемого в умышленном убийстве

    Внутренняя политика
    19:48
    Фото
    Видео

    Министр обороны Азербайджана встретился с участниками учений "Единство – 2025"

    Армия
    19:48
    Фото

    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Казахстан

    Внешняя политика
    19:46
    Фото

    В Шеки при столкновении двух автомобилей погибли три человека

    Происшествия
    19:40
    Фото

    Участники Форума в Ханкенди направили обращение президенту Ильхаму Алиеву

    Внутренняя политика
    Лента новостей