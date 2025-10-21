Участники Форума в Ханкенди направили обращение президенту Ильхаму Алиеву

Участники Форума сотрудничества азербайджанских НПО, состоявшегося в Ханкенди и посвященного "Году Конституции и Суверенитета", направили обращение президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в обращении отмечается, что на освобожденных от оккупации территориях нашей страны за короткий срок построены 6 городов, 2 поселка и 20 сел, где уже проживают около 60 тысяч человек, и процесс продолжается.

Подчеркивается, что Азербайджан создал уникальный пример градостроительства в регионе в постконфликтный период. В следующем году в стране пройдет 13-я сессия Всемирный форум городского развития ООН (WUF13). Азербайджанские НПО активно готовятся к участию в этом мероприятии, используя опыт, полученный во время COP29.

В обращении также говорится, что Вашингтонский саммит 8 августа стал подтверждением того, что "Год Конституции и Суверенитета" войдет в историю как начало нового этапа.

Отмечается, что участие президента Ильхама Алиева только за последний месяц в четырех крупных международных мероприятиях - сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене, саммите Совета глав тюркских государств в Габале и Саммите мира на Ближнем Востоке в Египте - демонстрирует высокий авторитет главы государства и растущую роль Азербайджана в глобальных процессах.