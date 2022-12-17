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Участники акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын организовали флешмоб

Участники акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын организовали флешмоб Участники акции протеста против незаконной эксплуатации природных ресурсов в Карабахе, которая уже пятый день продолжается на дороге Ханкенди-Лачын, организовали флешмоб.
Внутренняя политика
17 декабря 2022 г. 00:39
Участники акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын организовали флешмоб

Участники акции протеста против незаконной эксплуатации природных ресурсов в Карабахе, которая уже пятый день продолжается на дороге Ханкенди-Лачын, организовали флешмоб.

Как сообщает сотрудник Report с места событий, представители НПО, экоактивисты и волонтеры выложили из свечей надпись Stop ekoterror.

Затем участники акции скандировали различные лозунги.

Напомним, что на дороге Ханкенди-Лачин, проходящей через Шушу, у поста российских миротворцев уже пятый день продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda etiraz aksiyasının iştirakçıları fləşmob təşkil ediblər - VİDEO

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