Участник Первой Карабахской войны может быть назначен судьей Верховного суда

Запредседателя Гянджинского апелляционного суда Тейюба Мухтарова могут назначить судьей Верховного суда.
Как сообщает Report, предложение о его назначении в Верховный суд отражено в законопроекте "О назначении судей Верховного суда Азербайджанской Республики", вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса.
Мухтаров Тейюб Асиф оглы проработал в судебной системе много лет, также является участником Первой Карабахской войны.