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Участник Первой Карабахской войны может быть назначен судьей Верховного суда

Участник Первой Карабахской войны может быть назначен судьей Верховного суда Запредседателя Гянджинского апелляционного суда Тейюба Мухтарова могут назначить судьей Верховного суда.
Внутренняя политика
1 апреля 2024 г. 12:38
Участник Первой Карабахской войны может быть назначен судьей Верховного суда

Запредседателя Гянджинского апелляционного суда Тейюба Мухтарова могут назначить судьей Верховного суда.

Как сообщает Report, предложение о его назначении в Верховный суд отражено в законопроекте "О назначении судей Верховного суда Азербайджанской Республики", вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса.

Мухтаров Тейюб Асиф оглы проработал в судебной системе много лет, также является участником Первой Карабахской войны.

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Версия на азербайджанском языке Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı Ali Məhkəməyə hakim təyin olunacaq

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