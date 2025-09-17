Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Тутовые сады в селе Дашбулаг обеспечат работой сотни местных жителей

    Внутренняя политика
    • 17 сентября, 2025
    • 14:05
    Тутовые сады в селе Дашбулаг обеспечат работой сотни местных жителей

    Заложенные в селе Дашбулаг Ходжалинского района тутовые сады площадью 13 гектаров обеспечат работой сотни местных жителей.

    Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, об этом рассказала заведующая отделом по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы во время медиатура, организованного по маршруту недавнего визита президента страны.

    По ее словам, постоянной работой будут обеспечены 25, сезонной – 750 человек.

    "Со следующего года в Ходжалинском районе начнутся масштабные работы по развитию шелководства. Первым этапом стало создание надежной кормовой базы для шелкопряда", - отметила Тельмангызы.

    На территории района уже высажено 130 тысяч саженцев тутовника, импортированных из Китая. Для обеспечения оптимальных условий роста деревьев в тутовом саду установлена современная система капельного орошения.

    "Согласно нашим прогнозам, в 2026 году планируется собрать 100 тонн тутовых листьев, а к 2030 году этот показатель должен вырасти до 500 тонн", - подчеркнула представитель Службы.

    Ходжавенд тутовые сады трудоустройство медиатур
    Фото
    Daşbulaqdakı tut bağlarında 25 nəfər daimi, 750 nəfər isə mövsümü işlərə cəlb ediləcək

    Последние новости

    14:59

    В Нахчыване 5-летняя девочка упала с балкона

    Происшествия
    14:51

    Папа Римский вновь призвал к перемирию между Израилем и ХАМАС

    Другие страны
    14:43

    Кремль: ЕС ошибается, продолжая санкционную политику против РФ

    Другие страны
    14:41

    В Баку объем товарооборота увеличился более чем на 4%

    Бизнес
    14:29

    Самед Баширли: "Зеленая энергетика" открывает новые горизонты для сотрудничества Германии и Азербайджана

    Энергетика
    14:28
    Фото

    В селе Бадара планируется восстановление 128 домов в следующем году

    Внутренняя политика
    14:25

    ЦАХАЛ открыл дополнительный коридор для эвакуации жителей Газы

    Другие страны
    14:23

    КазМунайГаз возобновил экспорт нефти по БТД

    Энергетика
    14:22

    Узбекистан и Исламский банк развития обсудили расширение сотрудничества

    В регионе
    Лента новостей