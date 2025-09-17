Тутовые сады в селе Дашбулаг обеспечат работой сотни местных жителей

Заложенные в селе Дашбулаг Ходжалинского района тутовые сады площадью 13 гектаров обеспечат работой сотни местных жителей.

Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, об этом рассказала заведующая отделом по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы во время медиатура, организованного по маршруту недавнего визита президента страны.

По ее словам, постоянной работой будут обеспечены 25, сезонной – 750 человек.

"Со следующего года в Ходжалинском районе начнутся масштабные работы по развитию шелководства. Первым этапом стало создание надежной кормовой базы для шелкопряда", - отметила Тельмангызы.

На территории района уже высажено 130 тысяч саженцев тутовника, импортированных из Китая. Для обеспечения оптимальных условий роста деревьев в тутовом саду установлена современная система капельного орошения.

"Согласно нашим прогнозам, в 2026 году планируется собрать 100 тонн тутовых листьев, а к 2030 году этот показатель должен вырасти до 500 тонн", - подчеркнула представитель Службы.