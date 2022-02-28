Турецкие депутаты прибыли в Азербайджан

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с руководителем группы дружбы Великого национального собрания Турции с Азербайджаном Шамилем Айрымом и председателем аграрной комиссии ВНСТ Юнусом Кылычем.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с руководителем группы дружбы Великого национального собрания Турции с Азербайджаном Шамилем Айрымом и председателем аграрной комиссии ВНСТ Юнусом Кылычем.

Об этом Report сообщили в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.

Спикер, приветствуя членов парламента братской страны, отметила, что сегодня дружеские и братские отношения между двумя странами находятся на самом высоком уровне. Она отметила, что президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган успешно продолжают заложенные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым дружественные и братские отношения двух стран. Азербайджан и Турция являются самыми близкими друг к другу странами в мировом масштабе. Она выразила уверенность, что эти связи и в дальнейшем будут развиваться и укрепляться.

Коснувшись межпарламентских отношений двух братских стран, С.Гафарова отметила, что связи между Милли Меджлисом Азербайджана и ВНСТ развиваются на высоком уровне в соответствии с духом отношений между нашими государствами. Она подчеркнула, что самые тесные отношения имеются и между законодательными органами, и между депутатами: "Наши депутаты оказывают друг другу взаимную поддержку во всех вопросах".

Председатель Милли Меджлиса расценила как достойную похвалы работу групп дружбы, функционирующих в парламентах обеих стран. "Интенсификация взаимных контактов способствует дальнейшему углублению отношений, - подчеркнула С.Гафарова.

Председатель Милли Меджлиса выразила удовлетворение тесным сотрудничеством наших депутатов в международных организациях, подчеркнула важность усиления этого сотрудничества в будущем.



С.Гафарова отметила, что недавно прошла 30-я годовщина Ходжалинского геноцида, совершенного армянами против азербайджанцев, рассказала о различных мероприятиях в память о жертвах геноцида, участии президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой во всенародном шествии. Спикер с благодарностью отметила роль парламентариев и диаспорских организаций братской страны в признании этого геноцида в мире.

Глава турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамиль Айрым отметил успешное развитие отношений между нашими странами во всех сферах, взаимную поддержку во всех вопросах. Он выразил уверенность, что в будущем братские связи между нашими странами станут еще блистательнее. Он отметил, что успешная деятельность групп дружбы вносит свой вклад в эти отношения.



По словам Ш.Айрыма, Ходжалинский геноцид является ужасным преступлением не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества. Ш.Айрым отметил, что Азербайджан и Турция, как две братские страны, совместно работают над тем, чтобы эта трагедия была признана в мире как геноцид и получила необходимую правовую оценку на международном уровне.



Также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.