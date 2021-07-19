Четверо вице-президентов SOCAR освобождены от занимаемых должностей

Микаил Исмаил оглы Исмаилов освобожден от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

Микаил Исмаил оглу Исмаилов освобожден от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

Как сообщает Report, в связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение.

Другим распоряжением главы государства Гусейнов Бахрам Бахлул оглу освобожден от должности вице-президента по вопросам геологии и геофизики SOCAR.

Еще одним распоряжением президента Азербайджана Гахраманов Тофик Ридван оглу освобожден от должности вице-президента по стратегическому развитию Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.

Другим распоряжением главы государства Мамедов Давид Ниязи оглы освобожден от должности вице-президента по переработке Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.

Все четыре распоряжения вступают в силу со дня их подписания.