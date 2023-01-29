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Трагедия 20 Января в центре внимания украинских НПО

Трагедия 20 Января в центре внимания украинских НПО На сайте действующей в Украине неправительственной организации "Международный центр противодействия российской пропаганде" размещена статья о событиях 20 января 1990 года.
Внутренняя политика
29 января 2023 г. 00:01
Трагедия 20 Января в центре внимания украинских НПО

На сайте действующей в Украине неправительственной организации "Международный центр противодействия российской пропаганде" размещена статья о событиях 20 января 1990 года.

Как сообщает Report, в материале указывается, что ужасающие события 33-летней давности стали символом борьбы за свободу и независимость Азербайджана.

Сообщается, что введение в Баку 20 января 1990 года частей советской армии для жестокого подавления масштабных протестов против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану привело к трагедии.

В беседе с сотрудником Центра директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев заявил, что в этот день окончательно развеялись "призрачные" идеи о советском режиме.

"20 Января - стал днем нашего национального самосознания. В этот день советская армия переехала на танках безоружных людей. Среди погибших есть дети 13-14 лет, женщины в возрасте 70-80 лет. Не все люди погибли на улицах, военные обстреливали балконы домов просто так без какой-либо на то надобности. Никакого сопротивления советской армии оказано не было. Да, были небольшие баррикады, но люди просто верили, что советская армия остановится и после разговоров их все равно пропустят. Но никаких разговоров не было. Танки просто переехали эти баррикады, намеренно наезжали на легковые автомобили", - сказал Ф.Гусейналиев.

Он подчеркнул, что до этих событий была взорвана телевышка, чтобы до людей нельзя было донести информацию о введении комендантского часа в городе в ночь на 20 января.

"Позднее советская власть преподносила информацию, якобы люди нарушили комендантский час, хотя телевышка была взорвана, никакой информации о введении комендантского часа не было", - добавил Фуад Гусейналиев.

С полной версией материала можно ознакомиться по ссылке.

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