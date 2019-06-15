Тело жены Абульфаза Эльчибея доставлено в Кяляки

Тело жены бывшего президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея Халимы Алиевой, которая скончалась накануне в Стамбуле, доставлено в Нахчыван.

Как сообщает Report, тело было доставлено в Нахчыван специальным рейсом, а затем на машине скорой помощи транспортировано в село Кяляки Ордубадского района.

Наряду с родственниками тело усопшей сопровождали бывший премьер-министр Панах Гусейн, лидер партии "Мусават" Ариф Гаджили, председатель Партии классического народного фронта Мирмахмуд Миралиоглу, помощник покойного Абульфаза Эльчибея Огтай Гасымов и другие.

Халима Алиева будет похоронена сегодня на кладбище в селе Кяляки.

Ожидается, что на похоронах будут присутствовать члены Великого национального собрания Турции.