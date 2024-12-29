Тело командира воздушного судна AZAL, разбившегося под Актау, передано семье

Тело капитана воздушного судна (КВС) Azerbaijan Airlines (AZAL) Игоря Кшнякина, погибшего в авиакатастрофе близ Актау на западе Казахстана, передано его семье.
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В соответствующем отделении Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава в столице была проведена судебно-медицинская экспертиза.
Затем тело специальным транспортом было доставлено по адресу проживания И.Кшнякина и передано его семье.
Отметим, что пилоты Игорь Кшнякин и Александр Калянинов, а также бортпроводница Хокума Алиева, погибшие в авиакатастрофе под Актау, будут похоронены сегодня на Второй Аллее почетного захоронения в Баку.