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Тело командира воздушного судна AZAL, разбившегося под Актау, передано семье

Тело командира воздушного судна AZAL, разбившегося под Актау, передано семье Тело капитана воздушного судна (КВС) Azerbaijan Airlines (AZAL) Игоря Кшнякина, погибшего в авиакатастрофе близ Актау на западе Казахстана, передано его семье.
Внутренняя политика
29 декабря 2024 г. 06:05
Тело командира воздушного судна AZAL, разбившегося под Актау, передано семье

Тело капитана воздушного судна (КВС) Azerbaijan Airlines (AZAL) Игоря Кшнякина, погибшего в авиакатастрофе близ Актау на западе Казахстана, передано его семье.

Как передает Report, тело покойного пилота в ночь на 29 декабря было доставлено в Баку спецбортом.

В соответствующем отделении Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава в столице была проведена судебно-медицинская экспертиза.

Затем тело специальным транспортом было доставлено по адресу проживания И.Кшнякина и передано его семье.

Отметим, что пилоты Игорь Кшнякин и Александр Калянинов, а также бортпроводница Хокума Алиева, погибшие в авиакатастрофе под Актау, будут похоронены сегодня на Второй Аллее почетного захоронения в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Təyyarə qəzasında həlak olan kapitanın nəşi ailəsinə təhvil verilib

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