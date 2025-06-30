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Тела убитых в Екатеринбурге братьев Сафаровых будут доставлены в Азербайджан сегодня

Тела убитых в Екатеринбурге братьев Сафаровых будут доставлены в Азербайджан сегодня Тела убитых в Екатеринбурге братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых будут доставлены в Азербайджан сегодня.
Внутренняя политика
30 июня 2025 г. 10:15
Тела убитых в Екатеринбурге братьев Сафаровых будут доставлены в Азербайджан сегодня

Тела убитых в Екатеринбурге братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых будут доставлены в Азербайджан сегодня.

Об этом Report сообщил брат убитых Сейфаддин Гусейнли.

По его словам, ожидается, что самолет прибудет в Баку сегодня в 19:30.

Напомним, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли.

Министерство иностранных дел Азербайджана 28 июня выступило с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности "виновников этого недопустимого акта насилия". Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.

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Версия на английском языке Bodies of Safarov brothers, killed in Yekaterinburg, to be brought to Azerbaijan today
Версия на азербайджанском языке Yekaterinburqda qətlə yetirilən Səfərov qardaşlarının nəşi bu gün Azərbaycana gətiriləcək

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