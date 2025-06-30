Тела убитых в Екатеринбурге братьев Сафаровых будут доставлены в Азербайджан сегодня

Тела убитых в Екатеринбурге братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых будут доставлены в Азербайджан сегодня.

Тела убитых в Екатеринбурге братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых будут доставлены в Азербайджан сегодня.

Об этом Report сообщил брат убитых Сейфаддин Гусейнли.

По его словам, ожидается, что самолет прибудет в Баку сегодня в 19:30.

Напомним, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли.

Министерство иностранных дел Азербайджана 28 июня выступило с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности "виновников этого недопустимого акта насилия". Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.