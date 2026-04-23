    TƏBİB: Новых назначений в медицинские учреждения не производилось

    Внутренняя политика
    23 апреля, 2026
    13:09
    TƏBİB: Новых назначений в медицинские учреждения не производилось

    Информация о новых назначениях в подведомственных TƏBİB структурах не соответствует действительности.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на TƏBİB.

    Отмечается, что в настоящее время никаких новых назначений в медицинские учреждения не производилось.

    "В случае прекращения полномочий директора медицинского учреждения его обязанности временно возлагаются на одного из заместителей. Таким образом, обязанности директора медицинского учреждения временно исполняет один из его заместителей или главный врач", - отметили в TƏBİB.

    В ведомстве заявили, что проводимая оптимизация структуры и кадров направлена на повышение эффективности управления, совершенствование механизмов принятия решений и непрерывное повышение качества медицинских услуг.

    Напомним, что отдельные медиа публикуют сообщения о назначении новых директоров вместо уволенных руководителей медицинских учреждений, подведомственных TƏBİB.

    Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Кадровые назначения
    TƏBİB: Yeni təyinatlarla bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir

