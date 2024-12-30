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TƏBİB: Лечение девяти пострадавших в авиакатастрофе продолжится в домашних условиях

TƏBİB: Лечение девяти пострадавших в авиакатастрофе продолжится в домашних условиях Девять пострадавших, проходивших лечение в Yeni Klinika, были выписаны домой. Их лечение будет продолжено в домашних условиях.
Внутренняя политика
30 декабря 2024 г. 22:31
TƏBİB: Лечение девяти пострадавших в авиакатастрофе продолжится в домашних условиях

Девять пострадавших, проходивших лечение в Yeni Klinika, были выписаны домой. Их лечение будет продолжено в домашних условиях.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов в своем комментарии журналистам о текущем состоянии пациентов.

Он отметил, что состояние выписанных удовлетворительное.

"Состояние трех пострадавших, доставленных сегодня из Казахстана, стабильное средней тяжести", - продолжил он.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева звание Национального героя Азербайджана присвоено посмертно погибшим членам экипажа - Игорю Ивановичу Кшнякину, Александру Георгиевичу Кальянинову, Хокюме Джалил гызы Алиевой. Выжившие при крушении члены экипажа Зульфугар Сардар оглу Асадов и Айдан Вагиф гызы Рагимли награждены орденом "Рашадат" 1-й степени.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: Təyyarə qəzasında xəsarət alanlardan doqquzunun müalicəsi ev şəraitində davam edəcək

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