Сын Васифа Талыбова избран депутатом - ФОТО

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Среди депутатов, избранных в Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики (АР), сын председателя Верховного Меджлиса Васифа Талыбова - Сеймур Талыбов.

Как сообщает Report, С.Талыбов избран от 25-го Нахчыванского городского избирательного округа.

Отметим, что Президиум Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики утвердил результаты выборов в Верховный Меджлис 1 ноября. В целом, число депутатов составляет 45 человек.

С.Талыбов получил образование в Лондонском университете. Он работает старшим преподавателем кафедры международных отношений факультета "Международные отношения и иностранные языки" Нахчыванского государственного университета. С.Талыбов также является членом Совета Нахчыванской городской организации партии "Новый Азербайджан".