Свидетельство о рождении десятимиллионного гражданина Азербайджана вручено родителям

После рождения 6 апреля нынешнего года десятимиллионного гражданина нашей республики Азербайджан стал лидером в демографическом развитии не только среди государств бывшего Советского Союза, но и многих стран Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по случаю этого знаменательного события президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поздравили азербайджанский народ и родителей новорожденной, дали свое благословение.

10 апреля родители новорожденной Рауф Гасанов и Нигяр Оджагова, придя в отдел регистрации Наримановского района города Баку министерства юстиции заявили, что назвали своего первого ребенка Мехрибан в честь Мехрибан ханым Алиевой.

Родители отметили, что первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева всегда чутко относится к матерям и детям, выразили признательность главе государства и его супруге за заботу о них.

Начальник отдела регистрации Саадат Исмаилова в торжественной обстановке вручила родителям свидетельство о рождении нашего десятимиллионного гражданина Мехрибан Гасановой.

В заключение она поздравила родителей, им был вручен памятный подарок, пожелала ребенку долгих лет жизни и успешного будущего.