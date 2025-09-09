ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Внутренняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 15:04
    Сведения о месте службы и проживания военнослужащих ВВ не подлежат разглашению

    Информация о месте службы и проживания военнослужащих внутренних войск (ВВ) и членов их семей не подлежит распространению в медиа, в том числе в интернет-ресурсах и информационно-телекоммуникационных сетях. 

    Как сообщает Report, такая норма предусмотрена в новом законопроекте "О внутренних войсках Азербайджанской Республики", который обсуждался сегодня на заседании Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса.

    Согласно законопроекту, информация о служебной деятельности военнослужащих ВВ может предоставляться только с согласия командующего Внутренними войсками.

