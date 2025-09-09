Сведения о месте службы и проживания военнослужащих ВВ не подлежат разглашению
Внутренняя политика
- 09 сентября, 2025
- 15:04
Информация о месте службы и проживания военнослужащих внутренних войск (ВВ) и членов их семей не подлежит распространению в медиа, в том числе в интернет-ресурсах и информационно-телекоммуникационных сетях.
Как сообщает Report, такая норма предусмотрена в новом законопроекте "О внутренних войсках Азербайджанской Республики", который обсуждался сегодня на заседании Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса.
Согласно законопроекту, информация о служебной деятельности военнослужащих ВВ может предоставляться только с согласия командующего Внутренними войсками.
