Daxili qoşunların hərbçiləri, eləcə də ailə üzvlərinin xidmət və yaşayış yeri barədə məlumat verilməyəcək
Daxili siyasət
- 09 sentyabr, 2025
- 15:03
Daxili qoşunların hərbi qulluqçularının və onların ailə üzvlərinin xidmət və yaşayış yeri barədə məlumatların mediada, o cümlədən internet informasiya ehtiyatında və ya informasiya-telekommunikasiya şəbəkəsində yayılmasına yol verilməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu, yeni hazırlanan "Azərbaycan Respublikasının daxili qoşunları haqqında" qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin payız sessiyası üzrə bu gün keçirilən ilk iclasında müzakirəyə çıxarılan qanun layihəsinə əsasən, daxili qoşunların xidməti fəaliyyəti barədə məlumat yalnız daxili qoşunlar komandanının razılığı ilə verilə biləcək.
Son xəbərlər
15:53
Foto
"AzInTelecom" media nümayəndələri üçün təlim təşkil edibİKT
15:49
Azərbaycanın airbadminton millisi dünya çempionatına vəsiqə qazanıbFərdi
15:48
Tu An Tuan: "Qlobal iqtisadi artımın yavaşlaması dünya maliyyə sistemi üçün riskləri artırır"Xarici siyasət
15:47
"Qarabağ"ın rəqibinin futbolçusu əməliyyat olunubFutbol
15:36
Azərbaycanın basketbol millisinin baş məşqçisi: "Yer aldığımız qrupu çətin adlandırmazdım"Komanda
15:31
Deputat: Daxili qoşunlarda müddətdən artıq qulluq edənlər mənzillə təmin edilmirlərDaxili siyasət
15:27
Bakı aeroportu ərazisinə daxil olan taksilərlə bağlı məsələyə aydınlıq gətiribİnfrastruktur
15:22
Avstriya və Ermənistan Bakı-İrəvan münasibətlərinin normallaşmasını müzakirə edibRegion
15:21