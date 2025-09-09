İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    Daxili qoşunların hərbçiləri, eləcə də ailə üzvlərinin xidmət və yaşayış yeri barədə məlumat verilməyəcək

    Daxili siyasət
    • 09 sentyabr, 2025
    • 15:03
    Daxili qoşunların hərbçiləri, eləcə də ailə üzvlərinin xidmət və yaşayış yeri barədə məlumat verilməyəcək

    Daxili qoşunların hərbi qulluqçularının və onların ailə üzvlərinin xidmət və yaşayış yeri barədə məlumatların mediada, o cümlədən internet informasiya ehtiyatında və ya informasiya-telekommunikasiya şəbəkəsində yayılmasına yol verilməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu, yeni hazırlanan "Azərbaycan Respublikasının daxili qoşunları haqqında" qanun layihəsində öz əksini tapıb.

    Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin payız sessiyası üzrə bu gün keçirilən ilk iclasında müzakirəyə çıxarılan qanun layihəsinə əsasən, daxili qoşunların xidməti fəaliyyəti barədə məlumat yalnız daxili qoşunlar komandanının razılığı ilə verilə biləcək.

    Milli Məclis daxili qoşunlar DİN qanun
    Сведения о месте службы и проживания военнослужащих ВВ не подлежат разглашению

