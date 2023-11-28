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Вугар Сулейманов: Число сотрудников ANAMA сегодня достигает 1400 человек

Вугар Сулейманов: Число сотрудников ANAMA сегодня достигает 1400 человек Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) увеличило свой кадровый потенциал в 20 раз, число сотрудников сегодня достигает 1400 человек.
Внутренняя политика
28 ноября 2023 г. 11:13
Вугар Сулейманов: Число сотрудников ANAMA сегодня достигает 1400 человек

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) увеличило свой кадровый потенциал в 20 раз, число сотрудников сегодня достигает 1400 человек.

Как сообщает Report, об этом председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов заявил на второй международной конференции "Борьба с минной угрозой: Инновации и передовые практики" в Баку.

Сулейманов напомнил, что в год основания число сотрудников агентства достигало лишь 300 человек.

"Мы в 20 раз увеличили свой кадровый потенциал. ANAMA начало деятельность с 300 сотрудниками, а сегодня их число достигает 1400. В 2024 году также ожидается увеличение численности персонала", - сказал Сулейманов.

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Версия на английском языке Number of ANAMA employees reaches 1,400 
Версия на азербайджанском языке ANAMA işçilərinin sayı 1400-ə çatdırılıb

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