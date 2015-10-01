Судья 1-го Бакинского административно-экономического суда освобожден от занимаемой должности

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о переводе на другую должность судьи 1-го Бакинского административно-экономического суда Гурбана Аббасова. Как сообщает Report, согласно распоряжению, Гурбан Рашид оглы Аббасов освобожден от должности судьи 1-го Бакинского административно-экономического суда и назначен на должность судьи Газахского районного суда.

Отметим, что Г.Аббасов родился в 1952 году. Он окончил юридический факультет Азербайджанского государственного университета.

Работал судебным исполнителем в народном суде района 26 Бакинских комиссаров (нынешний Сабаильский район), судебным исполнителем, старшим судебным исполнителем в Азизбековском районном суде (нынешний Хазарский район), адвокатом и директором 8-й юридической консультации города Баку, судьей Республиканского апелляционного суда. С 2007 года по сегодняшний день занимал должность судьи 1-го Бакинского административно-экономического суда.