Суд по делу граждан Армении, обвиняемых в убийствах, продолжается оглашением документов

В Бакинском военном суде продолжается рассмотрение уголовного дела против граждан Армении.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании были оглашены документы, касающиеся убийства Национального Героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова, а также Ахмеда Абдуллаева и Фарида Ахмедова, награжденных медалями "За храбрость", и других лиц.

Параллельно суду были представлены фотоматериалы по делу.

Напомним, процесс проходит в отношении граждан Армении, обвиняемых в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, включая агрессивную войну, геноцид, нарушение законов и правил войны, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват и удержание власти, а также в других преступлениях, совершенных в результате военной агрессии Армении.