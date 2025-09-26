Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Суд по делу граждан Армении, обвиняемых в убийствах, продолжается оглашением документов

    Внутренняя политика
    • 26 сентября, 2025
    • 14:34
    Суд по делу граждан Армении, обвиняемых в убийствах, продолжается оглашением документов

    В Бакинском военном суде продолжается рассмотрение уголовного дела против граждан Армении.

    Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании были оглашены документы, касающиеся убийства Национального Героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова, а также Ахмеда Абдуллаева и Фарида Ахмедова, награжденных медалями "За храбрость", и других лиц.

    Параллельно суду были представлены фотоматериалы по делу.

    Напомним, процесс проходит в отношении граждан Армении, обвиняемых в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, включая агрессивную войну, геноцид, нарушение законов и правил войны, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват и удержание власти, а также в других преступлениях, совершенных в результате военной агрессии Армении.

    Армения Бакинский военный суд военные преступления
    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi sənədlərin elan olunması ilə davam etdirilir

