Строится новая дорога, соединяющая Кяльбаджар и Лачин

12:52

16 августа президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в рамках визита в Кяльбаджар посетили санаторий “Истису”.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев также ознакомился с работами по прокладке дороги Истису-Минкянд протяженностью 51 километр.

Президент Ильхам Алиев сказал: "Это дорога Истису-Минкянд. Этой дороги не было, она только строится, ее протяженность составит 51 километр. Дорога, соединяющая поселок Истису Кяльбаджара с селом Минкянд Лачинского района. Это будет второе соединение между Кяльбаджарским и Лачинским районами. В настоящее время на этой дороге ведутся работы, земляные работы завершены. После этого будет проложено асфальтовое покрытие. Таким образом, мы создадим очередную дорожную инфраструктуру. Так будет удобно добираться до Истису из Лачинского Международного аэропорта, а также это будет вторым дорожным сообщением между Кяльбаджаром и Лачином. Это имеет как стратегическое, так и военное значение. В то же время эта дорога имеет большое значение для комфорта граждан, восстановления курорта Истису, выведения его на современный уровень. Этот проект успешно реализуется".