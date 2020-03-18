Ильхам Алиев: Строительство этой железной дороги позитивно скажется на городском транспорте

"Сердечно поздравляю вас с наступающим Новруз байрамы, желаю вам новых успехов. Накануне праздника готова к эксплуатации кольцевая железнодорожная линия, являющаяся одним из важнейших транспортных проектов города Баку. Она будет обслуживать как бакинцев, так и жителей Сумгайыта, Абшеронского района. В целом, этой возможностью воспользуются миллионы людей. Таким образом, завершено строительство кольцевой линии, являющейся одним из важнейших транспортных проектов нашего города и Абшеронского полуострова".

Как сообщает Report, об этом 18 марта на открытии после реконструкции части Пиршаги-Горадиль-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги сказал президент Ильхам Алиев.

"Протяженность данной линии в одном направлении составляет 91 километр, в целом же обеспечена прокладка железной дороги протяженностью около 200 километров. Это еще раз свидетельствует о том, что, реализуя столь крупные проекты, Азербайджанское государство продолжает свою социальную политику. Потому что средства, вложенные в строительство кольцевой дороги, вернутся в бюджет, может быть, через 100 лет, так как железнодорожные тарифы у нас очень низкие. Наша основная цель заключается в создании прекрасных возможностей, комфортных условий для людей.

Строительство этой железной дороги также позитивно скажется на городском транспорте, сократятся пробки, нагрузка на автомобильные дороги, улучшится экологическая ситуация в Баку и Сумгайыте, Абшеронском районе, так как самым большим фактором, загрязняющим воздух, является именно транспорт. Сократится потребность в автобусах, автобусы, функционирующие в настоящее время на определенных маршрутах, будут переведены на другие маршруты", - добавил глава государства.