Ставший шехидом заместитель представителя главы ИВ будет похоронен завтра

Подорвавшийся вместе с представителями СМИ на мине заместитель представителя главы Исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев будет похоронен завтра.

Подорвавшийся вместе с представителями СМИ на мине заместитель представителя главы Исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев будет похоронен завтра.

Об этом западному центру Report сообщили в Исполнительной власти Кельбаджарского района.

Житель села Сусузлуг Кельбаджарского района Ариф Агалар оглу Алиев 1983 года рождения занимал эту должность с 2012 года.

"Как и многие жители села Сусузлуг, его семья временно поселилась в селе Хасабаг Гейгельского района. У него трое детей. Завтра состоятся его похороны", - отметили в Исполнительной власти.

Отметим, что 4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы Исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.