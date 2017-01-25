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    Стало известно имя исполняющего обязанности руководителя пресс-службы МВД

    Пресс-служба МВД сделала заявление

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Исполнение обязанностей руководителя пресс-службы министерства внутренних дел Азербайджана (МВД) поручено Эхсану Захидову. 

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе МВД. 

    "Исполнение обязанностей руководителя  поручено заместителю начальника пресс-службы Эхсану Захидову", - говорится в сообщении МВД. 

    Отметим, что согласно приказу министра внутренних дел, генерала-полковника Рамиля Усубова, руководитель пресс-службы МВД, полковник полиции Садиг Гёзалов отправлен на пенсию в связи с возрастом. Он награжден почетной грамотой министерства. 

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