О нас

Стали известны самые популярные имена детей в Азербайджане за последние пять лет

Стали известны самые популярные имена детей в Азербайджане за последние пять лет Стали известны самые популярные имена детей в Азербайджане за 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 годы.
Внутренняя политика
31 декабря 2024 г. 11:54
Стали известны самые популярные имена детей в Азербайджане за последние пять лет

Стали известны самые популярные имена детей в Азербайджане в 2020 - 2024 годах.

Как сообщает Report, в первой десятке 6 женских и 4 мужских имени.

За последние пять лет самыми популярными именами стали Угур (9 084), Али (8 506), Захра (8 299), Гусейн (7 945), Юсиф (7 943), Зейнаб (6 980), Марьям (6 875), Айлин (6 583), Фатима (5 824) и Нилай (5 688).

В 2024 году в двадцатке самых распространенных имен 12 женских и 8 мужских. Больше всего мальчиков называли Угур - 1 832 ребенка, на втором месте - Али (1 389).

На третьем месте — женское имя Захра, которым назвали 1 241 девочку. Четвертым и пятым популярности стали имена Гусейн (1 384) и Юсиф (1 191).

В уходящем году 1 261 девочка получила имя Зейнаб, 1 244 - Марьям, 1 161 - Айлин, 1 145 - Нилай (1 145) и , наконец, 942 девочки названы Фатимами.

Во второй десятке имена распределились следующим образом: Айла (1 114), Рауль (1 110), Инджи (926), Мелек (898), Омер (882), Мурад (775), Мухаммед (747), Дениз (636), Медина (663), Нурай (607).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Son beş ildə Azərbaycanda uşaqlara ən çox qoyulan adlar məlum olub - SİYAHI

Самое важное

Фуад Мурадов: Некоторые соотечественники мешают объединению диаспоры из личных интересов
Фуад Мурадов: Некоторые соотечественники мешают объединению диаспоры из личных интересов
30 декабря 2024 г. 12:26
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Президент подпишет сегодня распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL
Президент подпишет сегодня распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL
29 декабря 2024 г. 15:44
Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
26 декабря 2024 г. 12:29
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
25 декабря 2024 г. 15:32
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
25 декабря 2024 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi