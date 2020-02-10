Стали известны победители по всем округам - СПИСОК

Стали известны победители по всем округам

10 февраля, 2020 16:15

https://report.az/storage/news/28035d690a9b899ceefdeb334d5e34ee/af60c2d3-58b6-4ebf-91d8-77b61116077d_292.jpg В Центризбирком поступил отчет о 5 571 из 5 573 избирательных участков по Азербайджану. Как сообщает Report, на данный момент стали известны победители (лидирующие кандидаты) по 125 избирательным округам. Представляем вниманию полный список победителей: В Нахчыванской Автономной Республике Шарур-Садаракский избирательный округ №1 – Талыбов Васиф Юсиф оглу Шарурский избирательный округ №2 – Хабиббейли Иса Акпер оглу Бабек-Кенгерли-Нахчыванский избирательный округ №3 – Мохбалыев Саттар Сулиддин оглу Город Нахчыван, избирательный округ №4 – Ибрагимов Эльдар Рза оглу Шахбуз-Бабекский избирательный округ №5 – Новрузов Сиявуш Дюньямалы оглу Джульфа-Бабекский избирательный округ №6 – Гамзаева Ульвия Тапдыг гызы Ордубад-Джульфинский избирательный округ №7 – Гулиев Джаби Гусейн оглу В городе Баку Бинагадинский первый избирательный округ №8 – Гулиев Азай Аждар оглу Бинагадинский второй избирательный округ №9 – Гафаров Кямаледдин Насреддин оглу Бинагадинский третий избирательный округ №10 – Мусаев Мадар Алиаскер оглу Гарадагский избирательный округ №11 – Гусейнов Айдын Насир оглу Гарадаг-Бинагади-Ясамальский избирательный округ №12 – Хасаева Сабина Самед гызы Хазар-Пираллахинский избирательный округ №13 – Алиев Рауф Асиф оглу Хазарский избирательный округ №14 - Мамедов Солтан Теймур оглу Ясамальский первый избирательный округ №15 – Гулиев Ульви Захид оглу Ясамальский второй избирательный округ №16 – Гадирли Эркин Тогрул оглу Ясамальский третий избирательный округ №17 - Аллахвердиев Эльнур Марат оглу Наримановский-Низаминский избирательный округ №18 – Мусабеков Расим Насреддин оглу Наримановский первый избирательный округ №19 – Мамедов Хикмет Баба оглу Наримановский второй избирательный округ №20 – Алиев Адиль Абыш оглу Насиминский первый избирательный округ №21 – Ибрагимгызы Малахат Ибрагим Насиминский второй избирательный округ №22 – Моллазаде Асим Назим оглу Насими-Сабаильский избирательный округ №23 – Самедзаде Зияд Алиаббас оглу Низаминский первый избирательный округ №24 – Нуруллаева Кенуль Орудж гызы Низаминский второй избирательный округ №25 – Велиева Садагат Сулейман гызы Сабунчинский первый избирательный округ №26 – Мустафа Фазиль Газанфар оглу Сабунчинский второй избирательный округ №27 – Салахзаде Алиаббас Галиб оглу Сабунчинский третий избирательный округ №28 – Гулиев Эльдар Аллахъяр оглу Сабаильский избирательный округ №29 – Арпадараи Нигяр Джавид гызы Сураханский первый избирательный округ №30 – Фаталиева Севиндж Хабиб гызы Сураханский второй избирательный округ №31 – Алиев Этибар Гасым оглу Сураханский третий избирательный округ №32 – Гасанова Афет Абиль гызы Хатаинский первый избирательный округ №33 – Мираламов Гусейнбала Фазиль оглу Хатаинский второй избирательный округ №34 – Забелин Михаил Юрьевич Хатаинский третий избирательный округ №35 - Аббасов Рауф Ариф оглу Хатаинский четвертый избирательный округ №36 – Гасангулиев Гудрат Музаффар оглу Город Гянджа, Низаминский первый избирательный округ №37 – Керимзаде Пярвин Орхан гызы Низаминский второй избирательный округ №38 – Гамзаев Нагиф Алашраф оглу Кяпязский первый избирательный округ №39 – Джафаров Мушфиг Джафар оглу Кяпязский второй избирательный округ №40 – Гулиев Муса Иса оглу Сумгайытский первый избирательный округ №41 – Гусейнова Хиджран Кямран гызы Сумгайытский второй избирательный округ №42 - Миркишили Таир Фамиль оглу Сумгайытский третий избирательный округ №43 – Гаджиев Эмин Меджид оглу Сумгайыт-Хызинский избирательный округ №44 - Мамедли Мушвиг Фазиль оглу Абшеронский избирательный округ №45 – Асадов Октай Сабир оглу Ширванский избирательный округ №46 – Юсифов Ильтизам Балаюсиф оглу Мингячевирский избирательный округ №47 – Мирзазаде Айдын Беюккиши оглу Евлахский избирательный округ №48 – Мамедов Ильхам Кязым оглу Евлах-Мингячевирский избирательный округ №49 – Гусейнли Али Мухаммед оглу Абшерон-Гобустанский избирательный округ №50 – Сеидзаде Шахин Кямиль оглу Гусарский избирательный округ №51 – Бадамов Азер Джамал оглу Губинский избирательный округ №52 – Ахмедов Вахид Газымамед оглу Губа-Гусарский избирательный округ №53 – Рафаилов Анатолий Хаимович Шабран-Сиязанский избирательный округ №54 – Гурбанов Садиг Хагверди оглу Хачмазский городской избирательный округ №55 – Салимов Элданиз Адиль оглу Хачмазский сельский избирательный округ №56 – Микаилова Севиль Алирза гызы Кюрдамирский избирательный округ №57 – Агазаде Амина Гамид гызы Гаджигабул-Кюрдамирский избирательный округ №58 – Гусейнов Рафаэль Баба оглу Сальянский избирательный округ №59 – Ахмедова Жаля Фархад гызы Сальян-Нефтчалинский избирательный округ №60 – Агамалы Фазаил Рагим оглу Нефтчалинский избирательный округ №61 – Рустамханлы Сабир Худу оглу Саатлинский избирательный округ №62 – Алекперов Азиз Юсиф оглу Сабирабадский первый избирательный округ №63 – Джафаров Кямал Хагани оглу Сабирабадский второй избирательный округ №64 – Мамедов Рамин Аламшах оглу Саатлы-Сабирабад-Кюрдамирский избирательный округ №65 – Амирасланов Ахлиман Тапдыг оглу Биласуварский избирательный округ №66 – Магеррамов Бахруз Абдуррахман оглу Джалилабадский городской избирательный округ №67 – Гасанов Малик Аваз оглу Джалилабадский сельский избирательный округ №68 – Насиров Эльман Худам оглу Джалилабад-Масаллы-Биласуварский избирательный округ №69 – Ибрагимли Фазаил Фехруз оглу Масаллинский городской избирательный округ №70 – Мамедов Махшур Шахбаз оглу Масаллинский сельский избирательный округ №71 – Искендеров Анар Джамал оглу Ярдымлы-Масаллинский избирательный округ №72 – Гасымлы Муса Джафар оглу Лянкяранский городской избирательный округ №73 – Гулиев Руфат Атакиши оглу Лянкяранский сельский избирательный округ №74 – Раджабли Хади Муса оглу Лянкяран-Масаллинский избирательный округ №75 – Пашазаде Джаваншир Хуммат оглу Лянкяран-Астаринский избирательный округ №76 – Аскеров Зияфят Аббас оглу Астаринский избирательный округ №77 - Махмудов Рашад Мамедгулу оглу Лерикский избирательный округ №78 – Мамедов Игбал Нариман оглу Имишлинский избирательный округ №79 - Нуруллаев Рази Гуламали оглу Имишли-Бейлаганский избирательный округ №80 – Ганизаде Чингиз Ашралы оглу Бейлаганский избирательный округ №81 – Исмайлов Шахин Амир оглу Агджебединский избирательный округ №82 – Рзаев Тахир Муса оглу Агджабеди-Физулинский избирательный округ №83 – Аббасов Агиль Мухаммед оглу Физулинский избирательный округ №84 – Байрамов Вюгар Ибад оглу Шемахинский избирательный округ №85 – Джафарова Тамам Шахмамед гызы Исмаиллинский избирательный округ №86 – Асланов Новрузали Давуд оглу Агсу-Исмаиллинский избирательный округ №87 – Керимли Тахир Заидага оглу Гёйчайский избирательный округ №88 – Гаджиев Сабир Кямал оглу Гёйчай-Агдашский избирательный округ №89 – Эфендиев Мазахир Джавид оглу Агдашский избирательный округ №90 – Османов Джавид Гамид оглу Уджарский избирательный округ №91 – Гасан Рамиль Сахиб оглу Зардаб-Уджарский избирательный округ №92 – Алиева Жаля Фазиль гызы Бардинский городской избирательный округ №93 – Йылдырым Фатма Видади гызы Бардинский сельский избирательный округ №94 – Орудж Захид Магеррам оглу Тертерский избирательный округ №95 – Алыев Сахиб Эйваз оглу Геранбой-Нафталанский избирательный округ №96 – Мамедов Анар Ильяз оглу Геранбой-Агдам Тертерский избирательный округ №97 – Велиев Агалар Исрафил оглу Шамкирский городской избирательный округ №98 – Гафарова Сахиба Али гызы Шамкирский сельский избирательный округ №99 – Гасанов Нурлан Урфан оглу Шамкир-Дашкесанский избирательный округ №100 – Байрамов Кямран Фархад оглу Гёйгёль-Дашкесанский избирательный округ №101 – Эльшад Мирбашир Самух-Шемкирский избирательный округ №102 – Сафаров Низами Абдулла оглу Гедабекский избирательный округ №103 – Гусейнова Севиндж Амирахмед гызы Гедабек-Товузский избирательный округ №104 – Нагиев Арзу Насиб оглу Товузский избирательный округ №105 – Пашаева Ганира Алескер гызы Товуз-Газах-Агстафинский избирательный округ №106 – Агаева Ульвия Джаваншир гызы Газахский избирательный округ №107 – Сеидов Самед Исмаил оглу Агстафинский избирательный округ №108 – Джафаров Низами Гулу оглу Балакенский избирательный округ №109 – Магамалиев Насиб Мухаммед оглу Загатальский избирательный округ №110 – Мусаев Эльшан Мамедханифа оглу Загатала-Балакенский избирательный округ №111 – Алиева Кямиля Алиага гызы Гахский избирательный округ №112 – Керимли Азер Шамшид огду Шекинский городской избирательный округ №113 – Искендеров Вюгар Япон оглу Шекинский сельский первый избирательный округ №114 – Масимли Али Ахмед оглу Шекинский сельский второй избирательный округ №115 – Фейзиев Джаваншир Эйюб оглу Габалинский избирательный округ №116 – Гейдаров Фаттах Самед оглу Огуз-Габалинский избирательный округ №117 – Нахчыванлы Агия Хабиб гызы Агдамский городской избирательный округ №118 – Алиев Бахтияр Хамза оглу Агдамский сельский избирательный округ №119 – Садыгов Бахтияр Юсиф оглу Джабраил-Губадлинский избирательный округ №120 – Мамедов Джейхун Валех оглу Лачинский избирательный округ №121– Аббасзаде Махир Тапдыг оглу Ханкендинский избирательный округ №122 – Гянджалиев Турал Бабашах оглу Кяльбаджарский избирательный округ №123 - Мамедов Агиль Садиг оглу Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендский избирательный округ №124 – Мамедов Эльман Джамал оглу Зангилан-Губадлинский избирательный округ №125 - Исмаилов Имамверди Ибиш оглу

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