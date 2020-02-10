Стали известны победители по всем округам - СПИСОК

В Центризбирком поступил отчет о 5 571 из 5 573 избирательных участков по Азербайджану.
Как сообщает Report, на данный момент стали известны победители (лидирующие кандидаты) по 125 избирательным округам.
Представляем вниманию полный список победителей:
В Нахчыванской Автономной Республике Шарур-Садаракский избирательный округ №1 – Талыбов Васиф Юсиф оглу
Шарурский избирательный округ №2 – Хабиббейли Иса Акпер оглу
Бабек-Кенгерли-Нахчыванский избирательный округ №3 – Мохбалыев Саттар Сулиддин оглу
Город Нахчыван, избирательный округ №4 – Ибрагимов Эльдар Рза оглу
Шахбуз-Бабекский избирательный округ №5 – Новрузов Сиявуш Дюньямалы оглу
Джульфа-Бабекский избирательный округ №6 – Гамзаева Ульвия Тапдыг гызы
Ордубад-Джульфинский избирательный округ №7 – Гулиев Джаби Гусейн оглу
В городе Баку Бинагадинский первый избирательный округ №8 – Гулиев Азай Аждар оглу
Бинагадинский второй избирательный округ №9 – Гафаров Кямаледдин Насреддин оглу
Бинагадинский третий избирательный округ №10 – Мусаев Мадар Алиаскер оглу
Гарадагский избирательный округ №11 – Гусейнов Айдын Насир оглу
Гарадаг-Бинагади-Ясамальский избирательный округ №12 – Хасаева Сабина Самед гызы
Хазар-Пираллахинский избирательный округ №13 – Алиев Рауф Асиф оглу
Хазарский избирательный округ №14 - Мамедов Солтан Теймур оглу
Ясамальский первый избирательный округ №15 – Гулиев Ульви Захид оглу
Ясамальский второй избирательный округ №16 – Гадирли Эркин Тогрул оглу
Ясамальский третий избирательный округ №17 - Аллахвердиев Эльнур Марат оглу
Наримановский-Низаминский избирательный округ №18 – Мусабеков Расим Насреддин оглу
Наримановский первый избирательный округ №19 – Мамедов Хикмет Баба оглу
Наримановский второй избирательный округ №20 – Алиев Адиль Абыш оглу
Насиминский первый избирательный округ №21 – Ибрагимгызы Малахат Ибрагим
Насиминский второй избирательный округ №22 – Моллазаде Асим Назим оглу
Насими-Сабаильский избирательный округ №23 – Самедзаде Зияд Алиаббас оглу
Низаминский первый избирательный округ №24 – Нуруллаева Кенуль Орудж гызы
Низаминский второй избирательный округ №25 – Велиева Садагат Сулейман гызы
Сабунчинский первый избирательный округ №26 – Мустафа Фазиль Газанфар оглу
Сабунчинский второй избирательный округ №27 – Салахзаде Алиаббас Галиб оглу
Сабунчинский третий избирательный округ №28 – Гулиев Эльдар Аллахъяр оглу
Сабаильский избирательный округ №29 – Арпадараи Нигяр Джавид гызы
Сураханский первый избирательный округ №30 – Фаталиева Севиндж Хабиб гызы
Сураханский второй избирательный округ №31 – Алиев Этибар Гасым оглу
Сураханский третий избирательный округ №32 – Гасанова Афет Абиль гызы
Хатаинский первый избирательный округ №33 – Мираламов Гусейнбала Фазиль оглу
Хатаинский второй избирательный округ №34 – Забелин Михаил Юрьевич
Хатаинский третий избирательный округ №35 - Аббасов Рауф Ариф оглу
Хатаинский четвертый избирательный округ №36 – Гасангулиев Гудрат Музаффар оглу
Город Гянджа, Низаминский первый избирательный округ №37 – Керимзаде Пярвин Орхан гызы
Низаминский второй избирательный округ №38 – Гамзаев Нагиф Алашраф оглу
Кяпязский первый избирательный округ №39 – Джафаров Мушфиг Джафар оглу
Кяпязский второй избирательный округ №40 – Гулиев Муса Иса оглу
Сумгайытский первый избирательный округ №41 – Гусейнова Хиджран Кямран гызы
Сумгайытский второй избирательный округ №42 - Миркишили Таир Фамиль оглу
Сумгайытский третий избирательный округ №43 – Гаджиев Эмин Меджид оглу
Сумгайыт-Хызинский избирательный округ №44 - Мамедли Мушвиг Фазиль оглу
Абшеронский избирательный округ №45 – Асадов Октай Сабир оглу
Ширванский избирательный округ №46 – Юсифов Ильтизам Балаюсиф оглу
Мингячевирский избирательный округ №47 – Мирзазаде Айдын Беюккиши оглу
Евлахский избирательный округ №48 – Мамедов Ильхам Кязым оглу
Евлах-Мингячевирский избирательный округ №49 – Гусейнли Али Мухаммед оглу
Абшерон-Гобустанский избирательный округ №50 – Сеидзаде Шахин Кямиль оглу
Гусарский избирательный округ №51 – Бадамов Азер Джамал оглу
Губинский избирательный округ №52 – Ахмедов Вахид Газымамед оглу
Губа-Гусарский избирательный округ №53 – Рафаилов Анатолий Хаимович
Шабран-Сиязанский избирательный округ №54 – Гурбанов Садиг Хагверди оглу
Хачмазский городской избирательный округ №55 – Салимов Элданиз Адиль оглу
Хачмазский сельский избирательный округ №56 – Микаилова Севиль Алирза гызы
Кюрдамирский избирательный округ №57 – Агазаде Амина Гамид гызы
Гаджигабул-Кюрдамирский избирательный округ №58 – Гусейнов Рафаэль Баба оглу
Сальянский избирательный округ №59 – Ахмедова Жаля Фархад гызы
Сальян-Нефтчалинский избирательный округ №60 – Агамалы Фазаил Рагим оглу
Нефтчалинский избирательный округ №61 – Рустамханлы Сабир Худу оглу
Саатлинский избирательный округ №62 – Алекперов Азиз Юсиф оглу
Сабирабадский первый избирательный округ №63 – Джафаров Кямал Хагани оглу
Сабирабадский второй избирательный округ №64 – Мамедов Рамин Аламшах оглу
Саатлы-Сабирабад-Кюрдамирский избирательный округ №65 – Амирасланов Ахлиман Тапдыг оглу
Биласуварский избирательный округ №66 – Магеррамов Бахруз Абдуррахман оглу
Джалилабадский городской избирательный округ №67 – Гасанов Малик Аваз оглу
Джалилабадский сельский избирательный округ №68 – Насиров Эльман Худам оглу
Джалилабад-Масаллы-Биласуварский избирательный округ №69 – Ибрагимли Фазаил Фехруз оглу
Масаллинский городской избирательный округ №70 – Мамедов Махшур Шахбаз оглу
Масаллинский сельский избирательный округ №71 – Искендеров Анар Джамал оглу
Ярдымлы-Масаллинский избирательный округ №72 – Гасымлы Муса Джафар оглу
Лянкяранский городской избирательный округ №73 – Гулиев Руфат Атакиши оглу
Лянкяранский сельский избирательный округ №74 – Раджабли Хади Муса оглу
Лянкяран-Масаллинский избирательный округ №75 – Пашазаде Джаваншир Хуммат оглу
Лянкяран-Астаринский избирательный округ №76 – Аскеров Зияфят Аббас оглу
Астаринский избирательный округ №77 - Махмудов Рашад Мамедгулу оглу
Лерикский избирательный округ №78 – Мамедов Игбал Нариман оглу
Имишлинский избирательный округ №79 - Нуруллаев Рази Гуламали оглу
Имишли-Бейлаганский избирательный округ №80 – Ганизаде Чингиз Ашралы оглу
Бейлаганский избирательный округ №81 – Исмайлов Шахин Амир оглу
Агджебединский избирательный округ №82 – Рзаев Тахир Муса оглу
Агджабеди-Физулинский избирательный округ №83 – Аббасов Агиль Мухаммед оглу
Физулинский избирательный округ №84 – Байрамов Вюгар Ибад оглу
Шемахинский избирательный округ №85 – Джафарова Тамам Шахмамед гызы
Исмаиллинский избирательный округ №86 – Асланов Новрузали Давуд оглу
Агсу-Исмаиллинский избирательный округ №87 – Керимли Тахир Заидага оглу
Гёйчайский избирательный округ №88 – Гаджиев Сабир Кямал оглу
Гёйчай-Агдашский избирательный округ №89 – Эфендиев Мазахир Джавид оглу
Агдашский избирательный округ №90 – Османов Джавид Гамид оглу
Уджарский избирательный округ №91 – Гасан Рамиль Сахиб оглу
Зардаб-Уджарский избирательный округ №92 – Алиева Жаля Фазиль гызы
Бардинский городской избирательный округ №93 – Йылдырым Фатма Видади гызы
Бардинский сельский избирательный округ №94 – Орудж Захид Магеррам оглу
Тертерский избирательный округ №95 – Алыев Сахиб Эйваз оглу
Геранбой-Нафталанский избирательный округ №96 – Мамедов Анар Ильяз оглу
Геранбой-Агдам Тертерский избирательный округ №97 – Велиев Агалар Исрафил оглу
Шамкирский городской избирательный округ №98 – Гафарова Сахиба Али гызы
Шамкирский сельский избирательный округ №99 – Гасанов Нурлан Урфан оглу
Шамкир-Дашкесанский избирательный округ №100 – Байрамов Кямран Фархад оглу
Гёйгёль-Дашкесанский избирательный округ №101 – Эльшад Мирбашир
Самух-Шемкирский избирательный округ №102 – Сафаров Низами Абдулла оглу
Гедабекский избирательный округ №103 – Гусейнова Севиндж Амирахмед гызы
Гедабек-Товузский избирательный округ №104 – Нагиев Арзу Насиб оглу
Товузский избирательный округ №105 – Пашаева Ганира Алескер гызы
Товуз-Газах-Агстафинский избирательный округ №106 – Агаева Ульвия Джаваншир гызы
Газахский избирательный округ №107 – Сеидов Самед Исмаил оглу
Агстафинский избирательный округ №108 – Джафаров Низами Гулу оглу
Балакенский избирательный округ №109 – Магамалиев Насиб Мухаммед оглу
Загатальский избирательный округ №110 – Мусаев Эльшан Мамедханифа оглу
Загатала-Балакенский избирательный округ №111 – Алиева Кямиля Алиага гызы
Гахский избирательный округ №112 – Керимли Азер Шамшид огду
Шекинский городской избирательный округ №113 – Искендеров Вюгар Япон оглу
Шекинский сельский первый избирательный округ №114 – Масимли Али Ахмед оглу
Шекинский сельский второй избирательный округ №115 – Фейзиев Джаваншир Эйюб оглу
Габалинский избирательный округ №116 – Гейдаров Фаттах Самед оглу
Огуз-Габалинский избирательный округ №117 – Нахчыванлы Агия Хабиб гызы
Агдамский городской избирательный округ №118 – Алиев Бахтияр Хамза оглу
Агдамский сельский избирательный округ №119 – Садыгов Бахтияр Юсиф оглу
Джабраил-Губадлинский избирательный округ №120 – Мамедов Джейхун Валех оглу
Лачинский избирательный округ №121– Аббасзаде Махир Тапдыг оглу
Ханкендинский избирательный округ №122 – Гянджалиев Турал Бабашах оглу
Кяльбаджарский избирательный округ №123 - Мамедов Агиль Садиг оглу
Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендский избирательный округ №124 – Мамедов Эльман Джамал оглу
Зангилан-Губадлинский избирательный округ №125 - Исмаилов Имамверди Ибиш оглу