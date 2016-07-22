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    Вопрос о предоставлении квартир в строящемся для журналистов здании будет рассмотрет до конца года

    Будет рассмотрен вопрос о предоставлении журналистам еще 256 квартир

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Наверное, Азербайджан является единственной страной в мире, обеспечивающей журналистов квартирами за государственный счет. Как известно, в 2013 году журналистам предоставили 156 квартир. Будет рассмотрен также вопрос о предоставлении до конца этого года журналистам еще 256 квартир.  

    Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, выступая на церемонии, посвященной 141-ой годовщине со дня создания национальной печати. 

    "Надеюсь, что это еще не конец", - подчеркнул А.Гасанов. 

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