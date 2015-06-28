​Стала известна дата проведения съезда ПНФК

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Стало известно время проведения съезда Партии народного фронта классиков (ПНФК).

Как сообщает Report, выступивший на сессии Верховного меджлиса ПНФК председатель партии Мирмахмуд Миралиоглу сказал, что в первую декаду июля планируется подытожить конференции, проводимые районными отделами Организационного комитета по подготовке к съезду: "Конференции прошли в 45-ти районных отделениях ПНФК, результаты уже утверждены.

В предстоящие дни заседания пройдут в 9-ти районных отделах, и этим работы будут подытожены".

По словам М.Миралиоглу, в партии обсудили вопросы касательно дня съезда: "Мы решили провести съезд 1 августа. В ближайшие дни планируем обратиться в Исполнительную власть города Баку, чтобы нам выделили место".